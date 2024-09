Il dort au volant de sa Tesla en mode Autopilot, puis se fait arrêter par la police alors qu'il transporte de la drogue

Les trafiquants cherchent généralement des solutions pour circuler de la manière la plus discrète possible lorsqu'il s'agit de transporter des marchandises illégales. Un détail que le conducteur d'une berline électrique outre-Atlantique a vraisemblablement négligé en circulant sur l'autoroute sans être attentif aux autres voitures.

L'homme progressait en effet sur la voie avec sa Tesla en mode autonome Autopilot endormi au volant. Un manque d'attention et un comportement routier douteux qui ne manquait pas d'attirer la curiosité d'une voiture de police sur le secteur au moment des faits. Le conducteur ne répondait pas aux signaux lumineux ni à la sirène. Il fallait trouver une solution pour l'interpeller, et rapidement.

Une interpellation possible grâce aux radars de la Tesla

L'officier aux commandes de l'auto de patrouille a donc pris un pari risqué mais ingénieux : se placer devant cette Tesla puis ralentir jusqu'à l'arrêt total grâce à ses capteurs anticollision. Quelques minutes plus tard, la voiture s'immobilisait. Mission accomplie.

Une autre surprise dans le coffre

Cerise sur le gâteau, un beau magot attendait les forces de l'ordre dans la malle de la voiture branchée. Le conducteur était un dealer et son chargement se trouvait encore à bord. Sa cargaison atteignait d'après la police de Johnston County une valeur de revente de plus de 100 000 dollars (90 692 euros au cours actuel). En plus d'interpeller un conducteur vraisemblablement pas en état de prendre le volant, il mettait la main sur un trafiquant. Une pierre deux coups.