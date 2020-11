Il électrifie sa Mazda MX-5 NB

En réponse à

Il faut regarder la vidéo avant de juger, c un garage qui fait des retrofit électriques, spécialisé dans les voiture de collection, particulièrement Porsche 911... comme on peut faire du rétrofit TRÈS facilement en GB contrairement à la France...

Pour la MX5 ils l'ont prise parce que c pas cher, et effectivement la partie thermique était en très mauvais état, voir bien pourri... et le but n'est pas d'en faire une voiture pour faire de la route mais une daily car cabriolet qui se recharge sur une prise normale, et qui évoluera dans le temps avec des batteries toujours plus performantes... l'important étant de ne pas l’alourdir et d'avoir une répartition des masses pratiquement parfaite, 50/50...