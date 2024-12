Il est désormais possible de piloter des Alpine au circuit Bugatti du Mans

À l’image du Porsche Experience Center, Alpine ouvre (enfin) son centre d’essais aux abords de l’un des plus prestigieux circuits au monde. Nommé La Piste Bleue Alpine, il permettra aux passionnés de piloter sur circuit la dernière A290, mais surtout plusieurs A110 puisque les versions GT, S et R sont au programme. Il sera ainsi possible de les comparer comme notre pilote-maison Soheil Ayari l'a fait sur la piste de la Ferté Gaucher.

Situé aux Chemins aux bœufs, proche du circuit Bugatti, le centre Alpine s’étend sur 450 m2 afin d’accueillir jusqu’à 200 personnes. Le bâtiment reprend bien sûr la couleur bleue de la marque, mais aussi les matériaux comme l’aluminium. Il comporte également trois tribunes composées de dix sièges baquets d’A110 S afin d’être encore plus immergés dans l’univers de la Berlinette.

Ce lieu permettra à la marque d’organiser des évènements, mais il pourra aussi être privatisé pour des rallyes touristiques ou des séminaires.

À partir de 1 495 €

Il s’agit du ticket d’entrée pour conduire une Alpine sur le circuit Bugatti. À ce prix, vous serez accompagnés par des instructeurs pour mieux connaître les voitures ainsi que la conduite sur piste (freinage, trajectoires, études de virages) pendant toute une journée.

Après une découverte du circuit le matin, des sessions de coaching auront lieu dans l’après-midi au volant des A110 GT, S et R. Cette journée se terminera par un baptême en A110 R, voire sur un prototype d’endurance selon la formule choisie. Si l'envie vous prend d'offrir un "tour de manège" en Alpine pour Noël, rendez vous sur le site dédié.