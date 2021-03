Il est désormais possible de réduire la puissance de charge d'une Porsche Taycan

En réponse à

Actuellement aucune recul sur la fiabilité et la longévité potentielle des batterie Porsche ni sur leur capacité à construire des algorithmes d'optimisation de batteries performants et c'est bien le pb. Il ne faudrai pas qu'ils improvisent sur le sujet car la batterie c'est le coeur d'un véhicule électrique. Tesla a un énorme retour d'expérience avec ses batteries grace à la model S qui remonte en temps réel les informations de dégradation et investit énormément depuis plusieurs années sur ce sujet. Ils ont des technologies très avancés de preservation et d'optimisation de la batterie qui permettent aux acheteurs d'être sereins et de promettre sereinement des véhicules et batteries à 1 000 000 de km. Tout les constructeurs OEM peuvent vendre de la voiture électrique. Tous n'auront pas les capacités de longévité et de fiabilité des batteries Tesla.