Il laisse sa BMW à un garagiste, il la retrouve bonne pour la casse

C'est une histoire qui en cache une autre. Il y a quelques jours, le quotidien régional "Le Progrès" relatait un accident de la circulation dans un petit village de l'Ain. Un jeune homme au volant d'une BMW a souhaité dépasser cinq véhicules d'un coup alors que la visibilité n'était pas bonne et n'a pas réussi à se rabattre à temps, entrant en collision avec un véhicule arrivant en face. Le conducteur de ce dernier a été gravement blessé.

Mais Le Progrès a par la suite révélé que le jeune homme responsable n'était pas au volant d'un véhicule qui lui appartenait. Cet employé d'un garage de l'Ain avait pris les commandes de la voiture d'un client.

Le propriétaire du véhicule a eu la mauvaise surprise de retrouver sa BMW en piteux état et sous scellé dans un garage du village où a eu lieu l'accident. Et il a d'abord appris la nouvelle au téléphone alors qu'il était en vacances dans le sud de la France.

Il a raconté au Progrès qu'il avait initialement déposé son véhicule "pour une durite cassée". Il résume ainsi sa situation : "D’une petite panne moteur à 300 €, je me retrouve avec une voiture à 60 000 € sur le flanc". Et il sait déjà qu'il n'en a pas fini avec les "galères", entre l'enquête de gendarmerie et le processus d'indemnisation.