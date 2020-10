Il met un diesel dans sa Nissan Skyline

Mazda RX-7 quadrirotor, Toyota Supra MK4 de 1000 chevaux, Ford Mustang au V8 gavé par un compresseur : le dragster justifie toutes les transformations les plus spectaculaires. Le sujet du jour concerne une auto qui de prime abord ravira les fans des sportives japonaises : une Nissan Skyline R32.

Les blocs RB25DET des GTS-T et RB26DETT des GT-R offrent de la puissance et un couple respectable avec quelques pièces. Le vendeur mmm181 sur eBay est allé un peu plus loin en offrant à son coupé nippon une mécanique plus exotique. Sa Skyline R32 GTS (le modèle atmosphérique de la gamme) reçoit en effet un moteur Mercedes OM606 proposé il y a quelques années sur les berlines Classe E et Classe S. De quoi délivrer aux roues arrière la bagatelle de 1000 chevaux avec du protoxyde d'azote pour 1300 Nm de couple. Seul inconvénient : la voiture laisse derrière elle un épais nuage de fumée noire.

D'autres pièces sont bien entendu pour la partie pour faire fonctionner cette artillerie. Une boîte de vitesses de C220CDI, des freins avant de R32 GT-R, un intercooler de Nissan 200SX génération S14 sont au programme. Le véhicule est disponible sur la plateforme eBay en achat immédiat pour 17 500 livres sterling soit l'équivalent de 19 142 euros.