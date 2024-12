Il pulvérise sa Lamborghini Urus en tentant de fuir la police

Excepté lorsqu'il s'agit de tourner la scène d'un film d'action pour un studio hollywoodien, écraser la pédale de droite au volant d'un Lamborghini Urus pour fuir la police dans les rues de Los Angeles est rarement une bonne idée. La preuve avec ce conducteur qui termine sa course sur le toit avec son véhicule manquant de le brûler vif.

L’incident s’est déroulé dans la matinée du 15 décembre vers 4 heures sur North Tampa Avenue. Le véhicule surélevé italien de luxe pris en chasse par la California Highway Patrol sur l’autoroute 101 a échappé quelques instants aux forces de l’ordre après avoir fui à vive allure près de Barham Boulevard.

Une disparition de courte durée

La période d'incompréhension n'a pas duré longtemps pour les policiers. Environ 20 minutes plus tard, les agents sur la route ont été informés que le même véhicule avait percuté plusieurs voitures garées et un arbre avant de se renverser sur le toit. L'automobiliste prisonnier de l’habitacle en flammes a ensuite été secouru grâce à l’intervention rapide des secours et des passants. Il a un peu plus tard été transporté à l’hôpital dans un état stable.

650 chevaux sous le capot

Prendre de la vitesse sur l'autoroute était relativement facile pour le fugitif avec sa Lamborghini Urus disposant sous le capot d'un V8 4 litres biturbo de 650 chevaux pour 850 Nm de couple. La tâche s'est néanmoins compliquée en quittant les voies express. L'artillerie du SUV lui permet pour rappel d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,6 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 305 km/h.