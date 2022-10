Il va falloir dire adieu à la Renault Mégane RS

Quand on cherche une voiture de sport accessible et polyvalente, il reste des modèles intéressants sur le marché même s'ils sont malheureusement devenus beaucoup plus chers ces dernières années : les versions GTI et R de la Volkswagen Golf, la Cupra Leon, la Honda Civic Type R et l'incontournable Renault Mégane RS, toujours au catalogue actuellement. Alors que la Mégane de quatrième génération se retrouve désormais dans l'ombre de la nouvelle Mégane E-Tech 100% électrique, sa version ultra-sportive reste en vente même si elle doit composer avec un malus écologique rédhibitoire : disponible à partir de 44 650€, elle sera taxée de 14 881€ de malus au minimum l'année prochaine.

Et 2023 sera sans doute sa toute dernière année de commercialisation : d'après le directeur général de Renault en Australie cité par nos confrères du magazine Drive, le constructeur français prévoit d'arrêter la production de la Mégane RS avant la fin de l'année prochaine. D'après une image publiée sur le forum Worldscoop, Renault préparerait d'ailleurs une série spéciale "R.S. Ultime" en guise de chant du cygne juste avant l'arrêt définitif du modèle. Dès 2024, donc, il en serait fini des sportives à moteur thermique chez Renault.

Bonjour l'Alpine électrique

Rappelons qu'Alpine prépare une compacte sportive entièrement électrique, qui prendra à sa façon la succession de la Renault Mégane RS. Elle aura fort à faire pour faire aussi bien que cette dernière, toujours considérée comme l'un des modèles les plus savoureux du marché à piloter même si la quatrième génération a été un peu moins appréciée que la précédente par les puristes.