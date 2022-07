Présentation - Honda Civic Type R : elle arrive début 2023

Cela fait cinquante ans que la Honda Civic fait partie du paysage automobile et l’une de ses versions les plus enthousiasmantes est la Civic Type R. La nouvelle Type R qui vient d’être dévoilée a de quoi faire rêver le plus blasé des conducteurs sportifs. Parce que cette auto a déjà battu en tant que traction le record du tour du circuit de Suzuka et parce que Honda indique dans son communiqué que le moteur turbocompressé VTEC qui l’équipe est le plus puissant, jamais installé sur une Type R. Le moteur de la dernière génération affichait 320 ch, combien de chevaux pour ce bloc ? Honda pour le moment garde secrète cette information.

Par rapport à l’ancienne génération, la nouvelle venue affiche une allure plus sobre et cela malgré les nombreux appendices aérodynamiques. Elle est aussi plus basse et plus large avec des passages de roues évasés afin d’accueillir des jantes alliage 19 pouces et leurs pneus Michelin Pilot Sport 4S. Les portes arrière et le hayon ont été développés spécialement pour la Type R afin d’améliorer l’aérodynamique de cette auto. Les freins Brembo ont été améliorés et ils conservent les disques en deux parties de la génération précédente. À l’arrière, la triple sortie d’échappement renforce la personnalité de cette auto.

De nombreux éléments aérodynamiques ornent la carrosserie de la Civic Type R comme les spoilers latéraux derrière les roues avant, l’aileron « flottant » à l’arrière est plus bas et plus large et adopte de nouveaux supports en aluminium moulé. Le diffuseur arrière est également plus large et il est intégré directement dans le soubassement. Afin de maximiser l’air entrant sous le capot, on trouve une large calandre et un nouveau capot affiné comportant désormais une prise d’air. Sous le capot, si Honda ne fournit pas de données techniques, on sait que le moteur de la Type R 2017 a vu son turbo remanié grâce en particulier à un travail sur la forme et le nombre des aubes de la turbine, La Civic Type R 2023 adopte en plus un système d’échappement modifié à haut rendement qui permet d’améliorer encore plus le rapport poids/puissance, mais aussi le couple et la vitesse de pointe par rapport à la génération précédente. La boîte toujours manuelle et toujours à six vitesses a été optimisée avec un système auto-blip assurant une correspondance parfaite du régime lors du passage des vitesses. Elle est de plus dotée de pièces à haute résistance et adopte un levier à haute rigidité en aluminium et une grille de passage des vitesses optimisée renforçant la précision des changements de rapports.

À bord, l’ambiance est proche de celle de la Civic e:HEV, mais on a droit à des sièges sports légers recouverts de suédine rouge, tout comme le couvre-volant Type R classique. Afin d'optimiser sa conduite, le conducteur peut passer d’un réglage de performances à l’autre (Confort, Sport et +R), ceux-ci ont une influence sur le moteur, la direction, la suspension et la sonorité du moteur. Pour la Type R un nouveau mode est de la partie, il se nomme « Modèle individuel » et personnalise l’expérience de conduite. De plus, l’enregistreur de données Honda LogR a été profondément remanié. Il recueille désormais les données de performance collectées par les capteurs embarqués avec une application pour smartphone pour surveiller et enregistrer une variété de paramètres en temps réel. Il dispose d’un chronomètre qui enregistre les temps au tour, d’une modélisation 3D des pneus affichant la capacité d’adhérence maximale des pneus que le véhicule peut atteindre, une fonction de notation innovante qui aide les pilotes à améliorer leurs compétences sur la piste…

Rendez-vous cet automne pour connaître enfin toutes les caractéristiques de cette nouvelle Honda Civic Type R, ainsi que ses tarifs. Les premiers modèles seront livrés en Europe au début de l’année prochaine.