Interview confinée: Louis-Carl Vignon, Président de Ford France

La série des interviews confinées continue avec Louis-Carl Vignon, qui depuis 2017 dirige Ford France. S'il était bien présent au bureau le jour de notre interview, le temps de régler quelques formalités, l'homme se dit heureux d'avoir mis en place le télétravail très tôt, ce qui a permis d'éviter toute contamination par le coronavirus d'un de ses collaborateurs durant le premier mois de confinement. Et il en va de même dans le réseau, dont il salue au passage le dynamisme.

dailymotion

Côté activité, ledit réseau est resté à 100% disponible pour gérer les urgences (professions de santé, forces de l'ordre). 5% des établissements seront restés ouverts au début de la crise, pour grimper aujourd'hui à 35% en activité totale ou partielle, avec de strictes procédures sanitaires, ce qui passe notamment par un fléchage précis des parcours clients dans les concessions.

Pour la partie commerce, les show-rooms sont fermés depuis la mi-mars, mais la marque recommence progressivement à livrer des voitures avec des procédures là encore très précises.

Pour la reprise, l'idée est de rassurer le client et de lui enlever toute contrainte. Louis-Carl Vignon évoque notamment l'offre intitulée "esprit libre" qui s'accompagne notamment de mensualités supprimées et différées: "on dit au client de venir acheter son véhicule en stock tout de suite, on lui offre trois mensualités et en on en diffère trois autres, ce qui permet de commencer à ne rembourser que six mois plus tard. On est aujourd'hui à la mi-avril, ce qui permet de passer l'été tranquillement". Cette offre est aussi valable sur le Kuga Plug-in Hybrid, véhicule bien dans l'air du temps.

Nous avons aussi évoqué le cas le Mustang Mach-E, l'arme anti-Tesla mitonnée par la marque de Dearborn. L'homme nous fait part de bons retours de la clientèle, avec des livraisons qui, sans surprise étant donné le contexte actuel, seront décalées de quelques semaines, c'est-à-dire au début de l'année prochaine.