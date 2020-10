Interview vidéo - Matthias Hossann, nouveau patron du design Peugeot

Ce fut l’un des coups de tonnerre de l’été 2020. Depuis le 28 juillet, Matthias Hossann, 40 ans, a pris la direction du design Peugeot à la suite du départ surprise (mais finalement assez logique après une décennie d’activité) de Gilles Vidal, embauché chez Renault.

Cette nomination de Matthias Hossann couronne un parcours varié au sein de la marque au lion, où il est entré en 2002 après son diplôme de l’école de Design Strate. Il occupera ensuite plusieurs fonctions au sein du groupe PSA, et ce tant en France qu’à l’étranger, notamment en Chine, jusqu’à prendre la responsabilité du design prospectif de Peugeot - les concept-cars - en 2013.

C’est donc à lui (et ses équipes) que l’on doit notamment le fameux e-Legend, réinterprétation du mythique coupé 504 qui avait électrisé les foules lors du Mondial de l’auto 2018. Un modèle qui ne sera jamais produit en série, mais qui contient nombre de pistes sur les intentions de Peugeot dans les années à venir, ainsi qu’il l’explique dans l’interview.

La réussite de Matthias Hossann à ce rôle stratégique extrêmement formateur lui a donc permis d’accéder à l’étape suivante, qui consiste à désormais piloter le processus qui mène d’une première esquisse initiale au modèle de série, sans dénaturer l’intention initiale. Sacré défi, à plus forte raison quand il s’agit de l’un des constructeurs les plus dynamiques du moment et qui, selon un récent sondage, est aussi la marque automobile la plus admirée des Français.