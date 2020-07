Peugeot : Matthias Hossann est le nouveau patron du design, Gilles Vidal quitte PSA

Peugeot annonce la nomination d'un nouveau directeur du design. Il s'agit de Matthias Hossann. Et c'est une surprise, car rien ne laissait présager d'un changement à ce poste clé et donc d'un départ de Gilles Vidal.

Les conditions intriguent d'ailleurs car Matthias Hossann prend ses fonctions dès ce 28 juillet et dans son communiqué PSA n'évoque pas l'avenir de Gilles Vidal. Nous avons contacté Peugeot pour tenter d'en savoir plus. La marque nous a confirmé que Gilles Vidal a souhaité quitter le groupe PSA, sans vouloir en dire davantage sur ses futures activités et les raisons.

On se demande si le départ n'a pas été houleux car aucun hommage n'est rendu au travail de Gilles Vidal dans le communiqué. Pourtant, l'homme était en poste depuis 2010 et a grandement œuvré à l'évolution du design de Peugeot au cours de la dernière décennie, avec notamment le lancement de la deuxième génération du 3008 et la refonte des 208 et 2008 avec un look plus musclé.

Le design de Peugeot ne devrait toutefois pas connaître de bouleversement dans les années à venir car le nouveau patron du style était responsable depuis 2013 du design prospectif de la marque Peugeot. Il a donc travaillé sur les concepts qui ont amené à ce nouveau design, dont le Quartz en 2014 (qui a justement annoncé le look du 3008 II). Plus récemment, il a travaillé sur l'Instinct et l'e-Legend, dont des éléments de style vont se retrouver sur de futures Peugeot, comme la nouvelle 308 attendue en 2021.

Diplômé de l’école Design Strate, Matthias Hossann est âgé de 40 ans. Il a rejoint la direction du style de groupe PSA en 2002. Il est donc un pur produit du groupe !