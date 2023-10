ITW exclusive - Philippe Vautier (DG Fiat France) : " on peut toujours acheter une 500 thermique" !

La 500 est un modèle incontournable de Fiat. Depuis des décennies, elle représente le modèle iconique du constructeur italien. Au fil des années, celle-ci a évalué mais elle conserve toujours une forte cote d'amour auprès des automobilistes. Comme d'autres modèles de ce segment, la citadine italienne est disponible depuis plusieurs mois en 100 % électrique, une version qui a très rapidement trouvé son public. D'ailleurs en 2022, elle était le 5e modèle électrique le plus vendu en France. La 500 était disponible en thermique et plus précisément en micro-hybridée et donc en thermique. Si cette dernière représentait jusqu'alors la majorité des ventes, la situation s'est inversée et c'est donc la version zéro émission, qui remporte le plus de succès et cette tendance ne fait que s'accroître en raison notamment du prix des carburants. De cette situation est née une réflexion chez Fiat qui a fait naître beaucoup de rumeurs. Comme le dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu, nous avons donc demandé au patron de Fiat France, Philippe Vautier, ce qu'il en était réellement. Nous avons avant tout voulu savoir s'il était encore possible d'acheter une 500 thermique en France.

Philippe Vautier : "techniquement les 500 thermiques millésime 2023 sont bel et bien arrêtées. Mais attention fermeture du millésime ne signifie pas l'arrêt de la distribution car le réseau à des stocks et l'approvisionnement prévu en début d'année va continuer à avoir lieu. En clair, on n'a aucun souci pour livrer les clients jusqu'au premier trimestre 2024. Aujourd'hui, n'importe quel client qui arrive dans une concession Fiat peut voir, essayer et se faire livrer une 500 hybrid et il en est de même de la Panda. L'usine continue de tourner, de produire des voitures. Et même, contrairement à ce que l'on peut croire, on n'a jamais eu autant de stock sur ces deux modèles. Aucun problème de dispo donc sur le dernier trimestre."

Caradisiac : certains clients peuvent-ils rencontrer des difficultés dans leur choix: couleurs ou finitions ?



Philippe Vautier : "cela peut en entraîner légèrement, mais il ne faut pas oublier que les gammes sont très simples chez Fiat. Résultat, on devrait être en mesure de répondre à 95% des demandes des clients".

Caradisiac : et qu'en est-il de 2024 ?

Philippe Vautier : "le processus est classique et connu. C'est une discussion entre la volonté globale de la marque en central et les différents pays. Chacun essaye de trouver le juste milieu. Quoi qu'il en soit, il est certain que la 500e représente 2/3 des ventes de 500 en France. Il ne faut jamais oublier que c'est le client qui choisit ! Pour la Panda, c'est différent car elle représente 8 % de parts de marché en Italie. Elle ne s'arrêtera pas. En France, il faut pouvoir la proposer à un juste prix. Aujourd'hui pour 99 €/mois, vous pouvez avoir une 500 électrique mais aussi une Panda. Résultat, les clients basculent sur l'électrique, surtout vu le prix du carburant".

Vous l'aurez compris, la 500 est toujours disponible en thermique. Une bonne nouvelle pour ceux qui sont allergiques à la prise.