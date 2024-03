Nos confrères de la publication britannique Daily Mail rapportent sur la toile les images d'un crash impressionnant dans le Michigan impliquant une berline électrique Porsche Taycan. Trois personnes -dont sa conductrice ivre de 19 ans- se trouvaient à bord au moment de l'accident.

La vidéo issue d'une caméra de surveillance montre le véhicule traverser à une vitesse folle en tonneau un parking voisin d'une station-service Shell. D'après les premiers résultats de l'enquête, la quatre portes circulait à environ 160 km/h au moment de l'impact dans un trottoir. Elle a ensuite pris les airs avant de rebondir contre plusieurs voitures stationnées à proximité. Sa course folle s'achevait enfin sur une route habituellement très fréquentée de jour.

Ivre, elle part en tonneau en Porsche Taycan

L'enquête est toujours en cours, mais les premiers rapports évoquent comme cause principale de la manœuvre l'emprise de l'alcool au moment des faits. Parmi les trois occupants, la conductrice et sa passagère s'en sortent avec des blessures mineures tandis qu'un homme également à bord lors du crash à quatre heures du matin se trouve toujours à l'hôpital dans un état de santé plus inquiétant.