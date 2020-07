Jaguar dévoile un écran sans contact tactile

Il existe déjà la commande gestuelle dans certaines autos, notamment allemandes, mais Jaguar Land Rover a pensé différemment avec une technologie développée conjointement avec l'Université de Cambridge. Il s'agit d'un écran qui se comporte comme un tactile, sauf qu'il n'y a pas besoin de toucher l'écran avec son doigt.

L'écran en question s'appuie sur la technologie dite "prédictive" : des capteurs et une intelligence artificielle analysent le placement et le déplacement du doigt pour la navigation entre les menus. Etonnamment, Jaguar Land Rover met en avant un argument inattendu : le fait de devoir moins quitter la route des yeux que sur un écran tactile. Le gain serait même de 50 % de temps dans certaines situations.

Sans surprise, l'autre avantage de cet écran est d'ordre sanitaire : plus besoin de le toucher, et donc plus de risque d'attraper d'éventuels microbes ou virus. Là encore, l'argument est un peu douteux puisque la plupart du temps, ces véhicules sont utilisés et conduits par la même personne (ou au sein d'un seul foyer). De plus, les virus et microbes ne survivent souvent pas longtemps sur de telles surfaces.

Le groupe anglais ne dit pas encore si et quand cette technologie sera présente dans les autos des deux constructeurs, mais il y a fort à parier qu'elle débarquera rapidement.