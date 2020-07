Jaguar repousse la nouvelle XJ électrique à fin 2021

C'est l'heure du grand ménage chez certains constructeurs qui subissent la crise de plein fouet : suppressions de postes, licenciements, réduction des gammes et surtout report des projets non vitaux, l'activité se recentre sur l'essentiel. C'est particulièrement le cas pour l'industrie automobile anglaise qui souffre de cette crise. Et chez Jaguar, cela se matérialise par un report de la nouvelle XJ, qui était pourtant déjà bien engagée.

La particularité de cette génération sera que la limousine passera à l'énergie électrique. La concurrente de la Tesla Model S va cependant devoir attendre : Jaguar a décidé de reporter la fin de gestation de cette nouvelle XJ à fin 2021, soit un an plus tard que la date initiale, qui était fixée à la fin d'année 2020.

Jaguar aurait décidé de se concentrer sur ses modèles les plus populaires avant de passer au renouvellement de la XJ qui aura son importance : ce sera une nouvelle électrique après l'I-Pace, qui est la seule représentante du genre actuellement chez le constructeur anglais.

Cela laisse un peu plus de champ libre à la Model S qui reste décidément bien seule sur son segment : ni Audi, ni BMW ni Mercedes ne proposent de grande routière 100 % électrique. La première d'entre elles qui verra le jour sera, en toute logique, l'EQS chez Mercedes.