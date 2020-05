Jeep Compass : nouveau moteur 1.3 turbo essence

Gros changement pour le Compass : les exemplaires vendus en Europe seront désormais fabriqués en Italie, dans l'usine de Melfi. La version européenne du SUV compact de Jeep était initialement produite au Mexique. Cela va permettre de faire fondre les délais de livraison, qui passeront de plusieurs mois à quelques semaines seulement.

Ce rapatriement est l'occasion pour Jeep de proposer un nouveau millésime du véhicule. Le nuancier intègre cinq nouvelles teintes (Ivoire triple couche, Rouge Colorado, Bleu Italia, Bleu Shade et Vert Techno Metallic). De nouvelles jantes sont aussi au programme.

Le plus important se trouve sous le capot. Le Compass profite de son arrivée dans une usine européenne pour adopter le nouveau 1.3 essence turbo, qui avait été inauguré par le petit Renegade. Le bloc existe en 130 ch avec boîte manuelle 6 rapports ou 150 ch avec boîte double embrayage 6 rapports. Ces moteurs se contentent de deux roues motrices. C'est d'ailleurs le premier Compass 4x2 à boîte auto. La version 150 ch automatique a un mode Sport, qui raffermit la direction et affine la réponse de l'accélérateur.

La production européenne a permis à la marque de revoir des réglages pour les adapter aux goûts des Européens. La direction est promise "plus légère et plus progressive". Un travail sur les suspensions permet d'avoir moins de roulis et une stabilité accrue au freinage. Le confort est aussi en progression.

Ce nouveau millésime est déjà disponible à la commande.

Les prix

1.3 130 ch BVM6 > Longitude : 29 500 €, Brooklyn Edition : 32 000 €, Limited : 34 000 €.

1.3 150 ch Auto > Longitude : 31 500 €, Brooklyn Edition : 34 000 €, Limited : 36 000 €, S : 39 000 €.