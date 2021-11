Jeep Renegade : nouvelle série spéciale Central Park

Jeep poursuit son tour de New York pour les séries spéciales du Renegade. Après la Brooklyn Edition, toujours au catalogue, voici la Central Park, du nom du célèbre parc situé à Manhattan. Pour signer le modèle, la marque a d'ailleurs imaginé un badge qui mêle les arbres aux bâtiments emblématiques de la grosse pomme. Autre élément distinctif : un sticker sur le centre du capot.

La Central Park est placée au-dessus de la finition Limited. Celle-ci a déjà en série le système de navigation avec écran tactile 8,4 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif, les capteurs de stationnement avant/arrière, l'aide au maintien dans la voie, les feux de route automatiques, la clim auto bizone ou encore les jantes 17 pouces. La série spéciale ajoute la caméra de recul, la surveillance des angles morts avec détection arrière et le toit ouvrant panoramique.

Le prix de départ avec le bloc essence 1.0 Turbo 120 ch est de 31 450 €. L'essence 1.3 Turbo 150 avec boîte auto 6 rapports est à 34 200 €. Le diesel 1.6 Multijet 120 ch est à 33 600 €.

Il n'y a pas vraiment de cadeau, puisque la Central Park coûte 1 900 € de plus que la Limited. Sur cette dernière, le toit ouvrant coûte 1 300 €, la caméra de recul 140 € et la surveillance des angles morts 360 €, soit un total de 1 800 € ! Reste le sticker en plus !

Pour la Central Park, il y a aussi l'hybride rechargeable de 190 ch, à 42 100 €.