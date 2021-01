Jeep Wrangler 4xe : ouverture des réservations pour l'hybride

Comme cela avait été le cas pour les Renegade et Compass, la variante hybride rechargeable du Wrangler est d'abord proposée à la réservation sur un site internet dédié, avec une série spéciale de lancement First Edition.

Ce Wrangler 4xe associe un 2.0 turbo essence à un moteur électrique, avec une puissance cumulée de 380 ch. Ce modèle a une boîte automatique 8 rapports. Bien sûr, le 4xe ne fait pas de concession sur les capacités en tout-terrain. L'autonomie électrique est de 50 km.

La First Edition fait le plein d'équipements. Il y a en série des jantes 18 pouces, les phares LED, la navigation sur écran tactile 8,4 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts, l'accès mains libres ou les caméras avant/arrière. Trois couleurs sont au menu : noir, granite et blanc.

La série spéciale comprend une "easy Wallbox" et un câble mode 3 pour la recharge publique. Il y a aussi un pack d'accessoires, qui comprend une housse et un organisateur de coffre. Jeep offre la garantie 5 ans et les deux premières révisions. Le prix est de 71 700 €. L'avantage est que ce Wrangler échappe au malus écologique !

L'arrivée dans les concessions est prévue avant la fin du premier semestre 2021. D'ici là, des finitions plus accessibles seront proposées.