Jeep Wrangler High Tide, interdite d'Europe

Le Jeep Wrangler est toujours proposé au catalogue français du constructeur américain. Le 4x4 n’existe plus en châssis court et impose désormais le choix de la motorisation hybride rechargeable 4XE, ce qui porte désormais son addition de base à 80 700€ en finition Overland. Une somme astronomique sachant qu’il y a encore quatre ans, il était possible d’acheter un Wrangler neuf pour moins de 50 000€. Tué par le malus écologique en France et les normes CO2 en Europe, il coûte aussi une fortune sur le marché de l’occasion.

Aux Etats-Unis pendant ce temps, le Wrangler continue d’offrir un large choix de versions avec le châssis court et long. On trouve même un V8 dans sa version la plus haut de gamme (Rubicon 392) à 82 495 dollars, mais il démarre toujours à 31 195 dollars en version Sport châssis court avec le V6 atmosphérique essence de 285 chevaux. Notez qu’à ce ce prix, il dispose tout de même d’une connectivité Apple Carplay / Android Auto, de la climatisation manuelle et de son pont avant enclenchable avec boîte courte.

Une High Tide à gros pneus

Jeep USA vient de lever le voile sur une nouvelle série spéciale, la High Tide. Cette dernière n’est disponible qu’en châssis long et possède de série le Xtreme Recon Package augmentant la hauteur de suspension de 1,5 pouce. Chaussée de jantes de 17 pouces et surtout de pneus tout-terrain de 35 pouces, elle bénéficie aussi d’éléments Mopar. Cette édition spéciale haute en couleur coûtera là-bas 53 335 dollars et il faut bien reconnaître qu’elle ne manque pas de gueule. Il faut bien ça pour résister au Ford Bronco, nouvelle star du marché américain des 4X4.