Journées du patrimoine: les voitures de collection à l'honneur partout en France

Comme chaque année, la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE) orchestre plusieurs événements dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, qui auront lieu ce week-end. Cette édition sera placée sous le thème « Itinéraire en véhicule d’époque », ce qui se traduira par l’organisation de différents circuits dont l’objet sera la (re-)découverte de lieux de l’histoire automobile ainsi que de Villes et Villages d’Accueil des Véhicules d’Epoque, label dont le succès va croissant, sortes d’anti-ZFE dont Caradisiac vous avait déjà parlé il y a quelques mois.

Au vrai, l’accord entre les vieilles pierres et les vénérables mécaniques – autos, motos, bus, camions, tracteurs… - est une évidence. La FFVE rappelle ainsi que 223 sites avaient été investis l’an dernier par 11 500 véhicules d’époque, mobilisant des centaines de bénévoles et fédérant quelques 145 000 visiteurs. A l’heure où nous publions ces lignes, 20 000 véhicules et 200 événements sont inscrits.

Treize lieux historiques seront cette année particulièrement mis à l’honneur dans autant de régions de France. Des châteaux accueilleront ainsi les manifestations, parmi lesquels Neuville(78), Pornic (44), Brissac (49), Montgeoffroy (49), du Grand Pré (84), la Bourbansais (35), Trécesson (56), Villemont (63), Epiry (71), Meauce (58), Bort (87), Royal de Cazeneuve (33), ou bien encore Rambures (80). A noter aussi, une exposition au Château de Fontainebleau (77) mettant en scène une vingtaine de véhicules de loisirs et de tourisme des années 50.



Paris ne sera bien sûr pas en reste, avec six modèles des années 1920 à 1940 exposés dans la cour d’honneur des Invalides (photo). Ce sera aussi l’occasion de mettre en avant les métiers de la restauration de véhicules d’époque, sans lesquels les vieilles bielles sont condamnées à l’immobilité.

Autres temps forts - et gratuits pour la plupart (liste non exhaustive):

Automobile

37 musées/ conservatoires engagés avec des expositions temporaires, dont :

Musée National de l’automobile à Mulhouse : De Monaco à Mulhouse, la

collection automobile du Prince Albert II

Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux : 40 ans de la 205 GTI

Musée des Blindés de Saumur : Restauration du Char Tigre 1.

Remise du label label « Villes et villages d’accueil pour les véhicules d’époque » à une dizaine de villes dont Saint-Calais (72), Meung-sur-Loire (45), le Mesnil Saint-Denis (78), Aubenton (02), Boulbon (13).

Mise en valeur dans toute la France de sites historiques avec pose de plaques «Des Lieux de

l’Histoire de l’Automobile » à Wirwignes (62) sur le Circuit du Boulonnais, à Dreux (28) aux usines Facel Vega, à Neuilly sur Seine (92) pour Alcyon Automobiles



Militaire

Le château de Juigné-sur-Sarthe (72) sera le cadre de la mise en place d’un

camp militaire célébrant le 80e anniversaire du débarquement des alliés. Il y aura aussi une exposition et un campement au Four à Chaux de Lembach (67)

Pompiers : Musée des sapeurs-pompiers Lyon Rhône (69) et Musée des Pompiers de Tarbes (65)

Cars et bus : Toulouse (31) et Bordeaux (33): balade en bus d’époque; Musée du Car de Vanosc (07)



Véhicules agricoles

Au Musée Charolais du Machinisme Agricole de Neuvy-Granchamp (71), présentation d’une collection d’une soixantaine de tracteurs, d’une trentaine de moteurs fixes, 9 machines à vapeur, 2 rouleaux compresseurs et 3 camions en poids lourds.



Motos

A Gaillard (74) : deux jours d’exposition au Boulodrome sur le thème « de la moto populaire à la course » et 50 cm3 ; au Creusot (71), reconstitution d'une sortie d'usine : un bouchon d'ouvriers à vélo et en vélomoteur

Ouverture d’ateliers : à Armencourt (60) : l’Atelier de Paul, à Montigny le Bretonneux (78) : Emblematik Garage



Bien d’autres événements sont annoncés, vous en trouverez la liste sur le site https://ffve-jep.org.