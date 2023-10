Jusqu'où Tesla va baisser ses prix ?

Les deux modèles d’entrée de gamme de Tesla sont nettement moins chers aujourd’hui qu’il y a un an. Récemment restylée, la berline Model 3 s’affiche à 42 990€ dans sa version de base déjà très bien équipée alors qu’il fallait la payer 53 490€ jusqu’en janvier. De son côté, le SUV Model Y démarre à 45 990€. Il y a quelques jours, il était même possible de trouver des exemplaires neufs de ces deux modèles avec des remises pouvant dépasser les 2 000€.

Aux Etats-Unis, les prix de la Model 3 et du Model Y ont encore baissé. La berline s’affiche désormais à 38 990 dollars (ou même 28 490 dollars après déduction des nouvelles aides fédérales !) et le Model Y à 43 990 dollars (ou 32 890 dollars après déduction des aides fédérales). D’après les journalistes de Reuters, Tesla aurait décidé de cette nouvelle baisse de prix pour augmenter ses ventes alors que la marque vise 1,8 million de livraisons dans le monde malgré un troisième trimestre un peu décevant. Cette baisse des prix devrait donc se retrouver bientôt chez nous, même si les Model 3 et Y sont déjà moins chers que leurs concurrents à dotation similaire. Dans des proportions limitées, sans doute, puisque la Model 3 est toujours restée légèrement plus chère chez nous qu’aux Etats-Unis (cette année, elle était déjà sous les 40 000 dollars de l’autre côté de l’Atlantique).

Quelques améliorations en attendant le restylage du Model Y

Notons au passage que le Model Y vient de recevoir quelques améliorations en Chine. Le groupe motopropulseur s’y équipe vraisemblablement de nouvelles batteries dans sa version propulsion de base avec une autonomie très légèrement augmentée et de meilleures performances (0 à 100 km/h abattu en 5,9 secondes contre 6,9 actuellement chez nous). En Chine, le Model Y gagne également un nouvel éclairage de bord, proche de celui inauguré par la Model 3 restylée il y a quelques semaines chez nous. Ces améliorations devraient vite arriver en Europe elles aussi, en attendant le restylage du Model Y qui devrait intervenir au cours de l’année 2024.