Jusqu'où va baisser le prix de la Tesla Model 3 en occasion ?

La cote de la Tesla Model 3 sur le marché de l’occasion a suivi les énormes variations de son prix en neuf lors de ces deux dernières années. Elle a subitement explosé au printemps 2022, lorsque Tesla a décidé d’augmenter de près de 10 000€ le prix neuf de sa berline compacte électrique pour profiter d’une très forte demande et de délais de livraison devenus interminables. On trouvait alors des Model 3 d’occasion affichées plus cher qu’en neuf.

Cette cote de la Tesla Model 3 d’occasion a commencé à se normaliser à la fin de l’année dernière, moment où les délais de livraison se sont considérablement raccourcis du côté du neuf pour le véhicule. Elle s’est ensuite effondrée au début de l’année 2023, suite à l’énorme baisse de prix opérée par Tesla à partir de janvier (avec la voiture affichée en neuf à 41 990€ au lieu de 53 490€). Et elle va inévitablement continuer de baisser avec l’arrivée de la Model 3 restylée, coûtant 42 990€ soit seulement 1 000€ de plus que la précédente mouture malgré des qualités en hausse à tous les niveaux.

Sous les 30 000€

Depuis mai dernier, on trouve des Model 3 de base très légèrement au-dessous des 30 000€ sur les sites comme La Centrale. Mais aussi des exemplaires récents n’affichant que 20 000 km au compteur à 31 000€, ce qui laisse imaginer qu’il est déjà possible de négocier une Model 3 de base au kilométrage conséquent à largement moins de 30 000€. Pour l’instant, la stabilisation des prix constatés dans les annonces publiées en ligne depuis quelques mois laisse penser que le marché n’a pas encore répercuté l’arrivée de la Model 3 restylée sur le marché. Sachant que ses livraisons débuteront lors des prochaines semaines, ce sera sans doute le cas très bientôt. Avec bientôt des Model 3 de 2020 en très bon état à 26 000 ou 27 000€ ? Une chose est sûre : la fête est finie pour les spéculateurs. Et ceux qui ont acheté la Model 3 quand elle était affichée 53 490€ n’ont plus que leurs yeux pour pleurer.