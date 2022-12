Les prix des Tesla en occasion redeviennent "normaux"

Vous vouliez une Tesla Model 3 neuve l’année dernière ou en début d’année 2022 ? Il fallait alors faire preuve de patience ou la payer cher. Lorsque le prix de la berline électrique était toujours fixé à 43 800€ -ce qui permettait de bénéficier du bonus écologique maximal et de s’offrir une auto électrique au rapport prix-prestations imbattable- le modèle croulait sous les commandes et les délais de livraison en neuf faisaient grimper la valeur des exemplaires disponibles sur le marché de l’occasion.

Mais les choses sont en train de changer. Hier, nous vous parlions de la forte réduction des temps d’attente sur la livraison des Tesla neuves et du nombre de commandes. De façon tout à fait logique, cette augmentation des livraisons (et la possible baisse de la demande qui va avec) a des effets directs sur la valeur des Tesla sur le marché de l’occasion. Aux Etats-Unis, où le marché des voitures électriques est actuellement « gelé » par l’arrivée de gros avantages à l’achat en 2023 grâce à « L’Inflation Reduction Act », la valeur moyenne des Tesla sur le marché de l’occasion vient de baisser de 17% en quatre mois d’après les données collectées par Edmunds. Et les vendeurs mettraient désormais plus de temps à trouver des clients, avec une moyenne de 50 jours en novembre contre 38 jours en juillet.

La baisse en France aussi

En France, cette baisse de la valeur des Tesla sur le marché de l’occasion se constate aussi. Sur La Centrale par exemple, où les Model 3 d’entrée de gamme pullulent littéralement, les prix affichés sont sur une pente descendante. Ils restent hauts, avec des exemplaires de 2021 désormais à 35 000€ avec largement moins de 100 000 kilomètres au compteur. Mais le temps où il était possible de revendre sa Tesla Model 3 plus cher que le neuf (une fois les aides à l’achat déduites) semble bel et bien terminé. Compte tenu du contexte, ces prix devraient continuer de baisser dans les mois à venir. Surtout avec l’arrivée d’une nouvelle Model 3 restylée l’année prochaine.