La Tesla Model 3 devient une bonne affaire en occasion

Il y a encore un an, la Tesla Model 3 ressemblait à un Graal inatteignable. En raison d’une forte demande, le constructeur américain a augmenté sensiblement son prix de vente, passé en quelques mois de 43 800 à 53 490€. Les exemplaires déjà disponibles sur le marché de l’occasion se sont tout de suite retrouvés à coûter parfois plus cher que le neuf, permettant à certains de spéculer en profitant de l’énorme demande.

Douze mois plus tard, les choses ont beaucoup changé. La clientèle se reporte désormais sur le SUV Model Y, lui aussi disponible dans une version d’entrée de gamme raisonnablement abordable. Et surtout, Tesla a beaucoup baissé les prix de ses deux modèles. La Model 3 démarre aujourd’hui à 41 990€, un prix jamais vu dans toute l’histoire de Tesla en Europe. Même s’il vient de monter de 1000€, le Model Y s’échange lui à 45 990€ en version propulsion de base. Résultat, le marché de l’occasion se rationalise enfin. Alors qu’on peinait l’année dernière à trouver des Model 3 sous les 40 000€, l’offre devient vaste pour ceux qui cherchent un exemplaire le moins cher possible. Sur La Centrale, la Model 3 de base passe sous les 30 000€ avec un peu plus de 100 000 kilomètres au compteur ou parfois moins. Il devient aussi possible de trouver des Model 3 Grande Autonomie à ces prix avec un kilométrage important et même la Model 3 Performance aux accélérations ébouriffantes passe sous les 40 000€. Affichant 114 410 kilomètres au compteur, un exemplaire de 2019 est par exemple affiché à 32 900€.

Une sérieuse décote

La valeur résiduelle de la Tesla Model 3 dépend évidemment de l’évolution de son prix neuf, soumis à des variations peu habituelles sur le marché automobile. Maintenant qu’on en voit partout et que la demande ne semble plus dépasser l’offre, il devient possible de trouver des modèles à prix vraiment intéressant sur le marché de l’occasion surtout depuis la dernière baisse des tarifs en neuf. A titre de comparaison, une BMW Série 3 en version diesel 320d de 2018 se négocie autour des 30 000€ avec moins de 100 000 kilomètres. Mais la M3 de la même époque, aux performances similaires à la Tesla Model 3 Performance, ne s’échange plus sous les 50 000€. Les prix continueront-ils de baisser avec l’arrivée prochaine de la Model 3 restylée ? Compte tenu des qualités de la voiture, il y a en tout cas de quoi craquer pour ceux qui voudraient se convertir à l’électrique et acheter une vraie voiture familiale. Reste l’inconnue de la fiabilité, souvent mise à mal par les études de JD Power ou du Consumer Report aux Etats-Unis. On manque encore de données à ce sujet mais dans la maxi-fiche occasion de la Model 3 datant d’avril 2023, Manuel Cailliot soulignait un bilan relativement bon. Depuis la publication de cette fiche en tout cas, les prix ont encore baissé.