La Tesla Model 3 restylée surprise toute nue !

Alors qu’on pensait découvrir la fameuse Model 3 restylée à l’occasion du Tesla Investor Day 2023 au début du mois de mars, Elon Musk a finalement gardé le secret sur la version remise à niveau de sa berline familiale électrique. On ignore encore quand elle sera dévoilée de façon officielle mais grâce à une fuite relayée sur le forum espagnol de Cochespias, on peut d’ores et déjà observer le style de cette auto censée arriver sur le marché dans quelques semaines.

Comme prévu, le restylage est assez profond. Toute la face avant est modifiée avec des optiques totalement différentes mais aussi des boucliers inédits et un visage absolument méconnaissable par rapport au modèle actuel. Rien à voir avec la mise à jour récente de la Model S, quasiment gardée telle quelle depuis les premiers tours de roues de l’auto en 2012. L’ensemble reste assez consensuel et il nous reste à découvrir la poupe, qui réserve sans doute elle aussi de grosses surprises.

Quelles améliorations mécaniques ?

Baptisée « Project Highland » en interne, cette Model 3 restylée doit débuter prochainement sa production en Chine d’après les derniers bruits de couloir. Pour l’instant, on ignore si elle profitera de cette mise à jour esthétique pour améliorer aussi son intérieur et son groupe motopropulseur. On devrait vite en apprendre plus à son sujet…