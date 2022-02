Kamal, le SUV qui aurait pu faire d'Alfa Romeo un roi du premium

L'attente touche à sa fin. Et quelle attente. Le 8 février, Alfa Romeo dévoilera son premier SUV compact, le Tonale, soit trois ans après le concept-car. C'est aussi dix à quinze ans après le plus gros de la concurrence. Il n'est heureusement jamais trop tard, la mode du baroudeur compact battant encore son plein. Mais quand on pense qu'Alfa Romeo aurait pu être pionnier, ou presque.

Car en 2002, le constructeur a déjà pensé au SUV compact. Il a exposé au Salon de Genève le concept Kamal. Certes, le véhicule était une maquette pleine, les infos techniques quasi inexistantes. Mais l'idée était là, et le style réaliste et réussi.

À l’époque, le 4x4 compact était plutôt une affaire japonaise, avec notamment le Nissan X-Trail et bien sûr le Toyota RAV4. Il y avait aussi le Land Rover Freelander. Les stars que l'on connaît de nos jours n'existaient pas encore. Point de Ford Kuga, Peugeot 3008 ou Volkswagen Tiguan.

Les premiums allemands s'étaient mis au 4X4, mais d'abord avec les gros modèles, c’est-à-dire le BMW X5, le Mercedes ML ou encore le Volkswagen Touareg. Ils commençaient tout juste à penser à la suite. Ainsi, le BMW X3 est arrivé en 2004, le X1 en 2009. Audi a lancé le Q5 en 2008 et le Q3 en 2011. Chez Mercedes, le GLK est apparu en 2008, le GLA en 2013 !

Autant dire qu'Alfa Romeo avait une sacrée carte à jouer à l'époque. Bien sûr, avec des si, on peut tout faire et refaire. Mais on se dit que si un Kamal de série avait rapidement rejoint les concessions, Alfa Romeo serait dans une tout autre position de nos jours, où les ventes sont au ras des pâquerettes. La marque n'a écoulé que 23 000 véhicules en Europe l'année dernière. Au point que c'est moins que Lancia, qui a encore livré plus de 40 000 Ypsilon en Italie ! On est très loin des 400 000 ventes annuelles espérées par Sergio Marchionne, objectif d'abord fixé pour 2018, puis 2022 !

On pense fortement que le Kamal aurait connu le succès, à une époque où Alfa avait retrouvé une bonne dynamique, avec les réussites de la 156 et de la 147. Il aurait devancé une mode et serait devenu un poids lourd du marché européen… comme c'est arrivé au Nissan Qashqai, lancé en 2006.

Le succès amenant le succès, il aurait porté Alfa, connu pour alterner les hauts et les bas, définitivement vers de nouveaux niveaux dans le premium, ce qui aurait fait de la marque un élément fort du groupe, qui profite de toutes les attentions de Sergio Marchionne, l'ex-patron emblématique qui a toujours eu le problème de focaliser son attention sur une marque "chouchoute". Il n'aurait pas été question des errements de la décennie 2010 qui ont conduit à la situation actuelle d'Alfa.

Mais la place de chouchou au sein du groupe FCA a été prise par Jeep, justement spécialiste du 4x4. L'américain a enchaîné les nouveautés ces dernières années… et est devenu le constructeur qui vend le plus dans le nouvel ensemble Stellantis.