Kia Ceed (2021) - Rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai

C'est fou comme simplement changer les feux avant et arrière d'une voiture peut faire des miracles pour rajeunir une voiture entière et la Kia Ceed de troisième génération en est un très bel exemple avec un restylage qui est une véritable cure de jouvence. Cela s'accompagne aussi de l'ajout du nouveau logo de la marque et de boucliers redessinés ainsi que d'une mise à jour de ses équipements de conduite.

Mais l'intérieur ne bouge quasiment pas tout comme l'offre de motorisations qui fait continue de faire l'impasse sur l'hybride rechargeable dont bénéficie pourtant la version break SW. Est-ce vraiment suffisant pour arriver à ne plus faire tapisserie dans une catégorie particulièrement concurrentielle ?

C'est à cette question et à bien d'autres que nous répondrons à partir de demain durant notre essai. Et comme nous en avons maintenant l'habitude, on vous emmène avec nous pour découvrir en direct nos premières impressions sur notre page Facebook puis en différé ici.