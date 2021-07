Kia Ceed restylée : première image

Kia fait partie de ces constructeurs qui ont vu leur part de marché bondir ces derniers mois. La crise profite en effet à certains, et notamment aux marques minoritaires pour qui une baisse des ventes est une aubaine. Et dans les meilleures ventes de Kia, la gamme Ceed, archi complète avec la berline, le break et le shooting brake Proceed.

Les trois autos vont avoir droit à un restylage qui sera probablement très axé esthétique et technologique. La première image montre une face avant légèrement redessinnée avec un "tiger nose" aux angles plus marqués. Un visage moins "doux" et plus anguleux qui s'accordera probablement avec une mise à jour de la pompe et des feux.

Sous le capot, la Kia Ceed a récemment eu droit à un tout nouveau moteur essence 1.5 de 160 ch en remplacement du bloc 1.4 turbo de 140 ch. L'objectif était notamment d'abaisser le niveau de CO2 assez défavorable de ce quatre cylindres.

La présentation de la gamme restylée de la Ceed aura lieu demain en début de journée.