Kia Ceed restylée : prix à partir de 21 990 €

L'offre de motorisations

La Ceed fait la part belle à l'essence. En entrée de gamme, il y a le petit 1.0 T-GDi, décliné en 100 et 120 ch. Puis le 1.5 T-GDi développe 160 ch. Au sommet, on a la plus sportive GT avec son 1.6 T-GDi de 204 ch, couplé d'office à la boîte double embrayage 7 rapports. Celle-ci est disponible en supplément sur le 1.5.

Il n'y a qu'un seul diesel, cœur de gamme, le 1.6 CRDi de 136 ch, doté d'une micro-hybridation. Il existe avec la double embrayage 7 rapports.

Les finitions et principaux équipements de série

Motion : freinage d'urgence autonome avec détection piétons et voitures, feux de route automatiques, aide au maintien dans la file, alerte vigilance du conducteur, rétros électriques et dégivrants, caméra de recul, clim manuelle, écran tactile 8 pouces, compatibilité sans fil Apple Car Play et Android Auto, régulateur de vitesse, volant réglable en hauteur et profondeur.

: freinage d'urgence autonome avec détection piétons et voitures, feux de route automatiques, aide au maintien dans la file, alerte vigilance du conducteur, rétros électriques et dégivrants, caméra de recul, clim manuelle, écran tactile 8 pouces, compatibilité sans fil Apple Car Play et Android Auto, régulateur de vitesse, volant réglable en hauteur et profondeur. Active : Motion + jantes 16 pouces, antibrouillards, clim auto, navigation avec écran tactile 10,25 pouces (avec 7 ans de systèmes connectés), radars de recul.

: Motion + jantes 16 pouces, antibrouillards, clim auto, navigation avec écran tactile 10,25 pouces (avec 7 ans de systèmes connectés), radars de recul. GT Line : Active + jantes 17 pouces, boucliers spécifiques, instrumentation numérique, chargeur téléphone à induction, accès mains libres.

: Active + jantes 17 pouces, boucliers spécifiques, instrumentation numérique, chargeur téléphone à induction, accès mains libres. GT Line Premium : GT Line + phares full LED, reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte présence en marche arrière, surveillance des angles morts, sièges avant et volant chauffants.

: GT Line + phares full LED, reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte présence en marche arrière, surveillance des angles morts, sièges avant et volant chauffants. GT : GT Line Premium + jantes 18 pouces, toit ouvrant, sièges arrière chauffants, régulateur de vitesse adaptatif.

Les prix

Motion Active GT Line GT Line Premium GT Essence 1.0 T-GDi 100 ch BVM6 21.990 € 24.090 € - - - Essence 1.0 T-GDi 120 ch BVM6 22.490 € 24.590 € 26.490 € 28.890 € - Essence 1.5 T-GDi 160 ch BVM6 - 25.590 € 27.490 € 29.890 € - Essence 1.5 T-GDi 160 ch DCT7 - 27.090 € 28.990 € 31.390 € - Essence 1.6 T-GDi 204 ch DCT7 - - - - 34.390 € Diesel 1.6 CRDI 136 ch micro-hybride BVM6 26.590 € 28.690 € 30.590 € 32.990 € - Diesel 1.6 CRDi 136 ch micro-hybride DCT7 - 30.190 € 32.090 € 34.490 € -

Pour le break, c'est + 1.000 € en Motion, Active et GT Line, + 1.600 € en GT Line Premium. Le break n'existe pas en GT.

L'hybride rechargeable

La motorisation hybride rechargeable est réservée au break. Il reçoit un 1.6 essence GDi de 141 ch avec boîte double embrayage 6 rapports. Les prix sont de 35.790 € en Motion, 36.790 € en Active et 41.490 € en Premium.