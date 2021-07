Kia dévoile la Ceed restylée

La Ceed s'offre un restylage en ce 14 juillet, et il est plutôt léger. Le plus gros changement est cette calandre plus musclée avec un bouclier aux arêtes plus prononcées et une grille aux formes plus géométriques.

Les feux LED sont ornés de trois points pour l'éclairage diurne, tandis qu'à l'arrière, les optiques sont entièrement nouvelles et intègrent 48 points lumineux. Notons par ailleurs la présence de nouveaux modèles de jantes, de quatre nouvelles teintes de carrosseries et de sorties d'échappement rondes sur la GT (elles étaient rectangulaires jusqu'à maintenant).

A l'intérieur, ne cherchez pas trop de changement puisqu'il n'y en a presque pas. Quelques nouveaux modèles de sellerie, un levier de vitesse remanié et c'est à peu près tout. Pour le reste, on retrouve l'instrumentation numérique 12,3 pouces et le grand écran tactile qui était déjà passé à 10,25 pouces avant le restylage. Il possède évidemment Android Auto et Apple CarPlay.

Sous le capot, la gamme Ceed conserve les mécaniques déjà présentes. En essence, on retrouve le dernier né, un 1.5 de 160 ch, et un petit trois cylindres 1.0 de 120 ch. Les modèles GT profitent quant à eux du 1.6 de 204 ch. En diesel, le seul représentant est le 1.6 de 136 ch, et n'oublions pas non plus l'hybride rechargeable de 141 ch avec sa boîte à double embrayage.