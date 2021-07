Kia EV6 : charge ultra rapide, qu'importe la borne

La Kia EV6 se dévoile aujourd'hui un peu plus. Basée sur la plateforme modulaire E-GMP du groupe coréen, l'EV6 est une des rares autos électriques d'un constructeur généraliste (avec la cousine Hyundai Ioniq 5) à être conçue sur une plateforme avec batterie en 800V. Concrètement, cela permet à l'auto d'accepter les plus importantes puissances de charge disponibles à l'heure actuelle dans le réseau européen. En l'occurrence, les bornes Ionity (mais aussi, très prochainement, les Superchargers Tesla !).

En 18 minutes, l'EV6 passe de 10 à 80 % de charge avec 239 kW de puissance moyenne selon Kia. Et lorsqu'il n'y a pas de bornes en 800V, les points de charge plus classiques en triphasé 400V ne sont pas un problème : l'onduleur intégré et le moteur électrique convertissent les 400V en 800V pour conserver la puissance maximale.

Sur cycle WLTP, l'EV6 revendique 16,5 kWh/100 km de consommation. Un très bon score qui lui permettrait de faire 528 km sur une charge selon les données officielles, et 506 km sur la variante à transmission intégrale.

L'EV6 ayant droit à la charge bidirectionnelle, Kia précise que le chargeur embarqué permet de délivrer 3,6 kW de puissance à des sources externes lorsque l'auto joue le rôle de batterie ambulante. Une fonction qui se désactivera automatiquement lorsque la charge arrivera à 20 % afin de préserver les batteries.