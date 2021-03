Kia EV6 : la nouvelle ère de l'électrique coréenne

La nouvelle plateforme modulaire de voitures électriques du groupe coréen Hyundai porte ses fruits. Après la Ioniq 5, dévoilée plus tôt dans l'année, voilà donc la cousine chez Kia. Contrairement à la Ioniq 5 qui s'identifie comme une berline "compacte" (malgré ses 4,64 mètres de long), cette EV6 est un SUV.

Vous aviez déjà découvert les images de cette EV6 qui inaugure le nouveau style de Kia, basé sous le thème "les opposés s'attirent". Un design qui devrait faire débat, clivant, décalé et très original, à la philosophie très coréenne, et au premier abord pas franchement adapté à un marché européen qui a toujours rejeté les autos aux influences trop asiatiques dans l'esthétique.

La charge rapide

La Kia EV6 pourra toujours séduire les réticents par une fiche technique flatteuse pour une voiture électrique d'un constructeur généraliste. La seule batterie au catalogue est un pack de 77,4 kWh, légèrement différente de celle de la cousine Ioniq 5 (72,6 kWh). Une 58 kWh existe, mais elle ne sera pas vendue en France.

Elles est intégrée dans un ensemble d'électronique de puissance et de modules en 800V, ce qui permet de récupérer de 10 à 80 % de la charge en 18 minutes sur "toutes les versions", selon Kia. La charge sur une borne plus classique en 400V est permise, grâce à une transformation de la tension embarquée. Les batteries de l'EV6 permettent par ailleurs la charge inversée (V2L) avec 3,6 kW de puissance distribuée à une ou des sources extérieures.

Kia précise par ailleurs qu'il sera possible de tracter jusqu'à 1300 kg, mais seulement si la charge de la batterie est d'au moins 35 %.

Un gros bébé

La Hyundai Ioniq 5 est grande, mais l'EV6 est pas mal non plus. Entre 4,68 et 4,695 mètres de long selon les versions, et un empattement immense de 2,9 mètres pour le SUV coréen qui affiche tout de même quasiment 1,9 mètre de large. Attention au gabarit, donc, qui pourrait ne pas convenir à tout le monde et à tous les stationnements privés.

Avec une telle envergure, l'EV6 est généreuse en espaces intérieurs. A commencer par un volume de coffre de 520 litres franchement grand pour un véhicule électrique, et qui peut atteindre 1300 litres, sièges arrière rabattus. Il faudra également rajouter les 20 litres de coffre avant (52 litres sur la version propulsion, qui n'a pas de moteur à l'avant).

Une large gamme

L'EV6 77,4 kWh est proposée en EV6, EV6 GT Line et EV6 GT, en deux ou quatre roues motrices (les quatre roues motrices sont imposées sur la version haute GT). Voici un résumé des puissances :

EV6 77,4 kWh deux roues motrices : 228 ch/350 Nm

EV6 77,4 kWh quatre roues motrices : 325 ch/605 Nm

EV6 77,4 kWh quatre roues motrices (GT) : 585 ch/740 Nm (0 à 100 en 3,5 secondes)

De série, l'EV6 embarque deux écrans 12 pouces incurvés, censés réduire le problème de lisibilité en plein soleil : un pour l'instrumentation, l'autre pour l'infotainment. Pour le reste c'est plutôt classique avec une multitude d'aides à la conduite, un système audio Meridian, un affichage tête haute à réalité augmentée projeté directement dans le parebrise et un système de mises à jour à distance.

Les tarifs français ne sont pour l'heure pas connus.