Kia EV9 (2023), un SUV électrique aux prétentions très haut de gamme

Après les premières images la semaine dernière, Kia dévoile enfin les informations techniques sur son nouveau grand SUV à sept places EV9. Le grand frère de l’EV6, qui affiche un design en rupture par rapport à ce dernier avec une silhouette très massive et des lignes carrées, joue carrément les véhicules haut de gamme avec un traitement esthétique très soigné et de nombreux petits détails travaillés (remarquez les LED incrustées près des optiques) ainsi qu’un pack GT-Line en option pour le rendre plus agressif. Long de 5,01 mètres, l’EV9 joue quasiment dans la cour du Tesla Model X (5,05 mètres) et ressemble à l’EV5 concept récemment dévoilé en Chine.

S’il avait déjà montré son intérieur, fort d’une planche de bord rompue aux grands écrans au style là aussi soigné, Kia en dit plus sur les possibilités offertes par cet habitacle capable d’accueillir jusqu’à sept occupants. Les places de la seconde rangée peuvent prendre la forme d’une banquette à trois sièges ou, au choix, de deux sièges indépendants classiques pour ceux qui préféreraient privilégier le confort sur l’habitabilité. S’ils optent pour cette dernière configuration, il sera possible de faire pivoter à 180 degrés ces deux sièges de la rangée deux. Quant à la troisième rangée, elle se compose comme dans tous les véhicules à sept places du genre de deux sièges logés dans le coffre.

De la technologie de pointe et des grosses batteries en option

Au registre de l’équipement, Kia promet -outre les habituelles panoplies d’aides à la conduite classique- une possibilité de conduite autonome à niveau 3 comme sur les Mercedes les plus haut de gamme (grâce à quinze capteurs dont deux LiDAR). Cette capacité de conduite autonome à niveau 3 doit permettre à la voiture de se conduire toute seule dans certaines situations très spécifiques comme les bouchons sur autoroute, mais Kia précise que l’homologation de cette capacité reste à faire sur certains marchés dont le nôtre.

Basé sur la même plateforme que l’EV6 (mais aussi les Hyundai Ioniq 5 et 6), l’EV9 embarque des batteries d’une capacité de 76,1 kWh dans sa version de base à propulsion, développant 160 kW (soit 217 chevaux environ) pour 350 Nm de couple, ce qui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 8,2 secondes pour une autonomie maximale non précisée. Sur la version haut de gamme, la capacité de la batterie grimpe à 99,8 kWh ce qui permet de parcourir jusqu’à 541 kilomètres pour la version « longue autonomie » dont le moteur produit 150 kW (soit environ 203 chevaux) pour 350 Nm de couple, n’abattant le 0 à 100 km/h qu’en 9,4 secondes. Avec ces batteries aussi grosses, il n’y a rien d’exceptionnel dans ce chiffre d’autonomie. L’EV9 se targue d’un Cx de 0,28 mais Kia ne communique pas sur le SCx…

Ces grosses batteries pourront également se connecter à un groupe motopropulseur bimoteur à transmission intégrale, faisant grimper la puissance totale à 283 kW soit 385 chevaux, pour 600 Nm de couple. L’EV6 abat alors le 0 à 100 km/h en 6 secondes ou…5,3 secondes via une fonction Boost « disponible ultérieurement dans le Kia Connect Store », augmentant brièvement la puissance et le couple. Des valeurs qui n’ont de toute façon rien d’impressionnant dans la catégorie. Grâce à l’architecture électrique à 800 Volts, Kia promet un gain de 239 kilomètres d’autonomie en 15 minutes en charge rapide. Ne reste plus qu’à connaître les prix, sans doute élitistes pour la version à grosses batteries. Le communiqué précise la présence d’équipements supplémentaires dé-verrouillables après la livraison de la voiture, mais « uniquement sur certains marchés ».