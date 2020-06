Kia met à jour la Picanto avec des changements mécaniques

Le restylage de la plus petite des Kia est enfin là. La marque coréenne dévoile les premières images de la seconde phase de la Picanto, qui sera officiellement lancée au second semestre en Europe. Kia s'est surtout concentré sur les versions X-Line et GT-Line

Nouvelles jantes et couleurs, bouclier avant redessiné, feux avant et arrière légèrement modifié et calandre à peine retouchée, les retouches extérieures sont variées mais faites dans la mesure. A l'intérieur, mis à part de nouveaux choix de couleurs et de tissus, la grande nouveauté est l'arrivée du freinage d'urgence avec détection de piétons, de la surveillance des angles morts, de l'assistant de maintien dans la voie et de la détection de fatigue. Notons également la présence d'un écran tactile 8 pouces, de nouvelles fonctionnalités en ligne et de la présence d'Android Auto et Apple CarPlay de série.

Côté mécanique, rien ne change, ou presque. Les trois moteurs essence sont toujours présents : 1.0 67 ch, 1.2 84 ch et 1.0 turbo de 100 ch. Quelques modifications ont été faites sur l'injection, le recyclage des gaz et l'admission, mais la plus grosse nouveauté est l'arrivée d'une nouvelle boîte automatique (qui est en fait une manuelle pilotée) à cinq rapports, en lieu et place de la boîte automatique actuelle à quatre rapports.

Les tarifs seront communiqués ultérieurement pour le marché français.