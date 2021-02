Kia : nouveautés dans la gamme Stonic

Restylé en 2020, le crossover de Kia, le Stonic, a toujours du mal en Europe face à une concurrence acerbe et virulente. La faute à un manque d'identité et de caractère ? Qu'il en soit ainsi, Kia annonce l'arrivée des désormais traditionnelles finitions GT Line et GT Line Premium sur le Stonic, lui donnant un visage plus agressif et affirmé.

Bouclier avant spécifique à antibrouillards LED, badge GT Line, parechoc arrière avec double sortie d'échappement et jantes 17 pouces spécifiques, la présentation se veut un peu plus musclée. Les clients auront même droit aux projecteurs avant Full LED de série sur la version GT Line Premium. A l'intérieur, les inserts en faux carbone, les sièges sports et le volant en cuir à méplat parachèvent un style plus marqué.

Produites en Corée du Sud, les Stonic ont par ailleurs droit au retour du petit trois cylindres 1.0 de 100 ch, disponible au choix en boîte manuelle six rapports ou boîte automatique à double embrayage. Il ne présente aucune microhybridation mais échappe tout de même à un quelconque malus. Le 1.0 120 ch, lui, est toujours proposé avec son hybridation légère de série 48V. La petite particularité est la présence de la nouvelle boîte manuelle "intelligente" à embrayage piloté.

Avec le retour du petit moteur de 100 ch, le ticket d'entrée du Stonic est désormais de 19 690 €, soit 600 € de moins.