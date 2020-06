Kia propose le SUV électrique e-Niro à 47 € par mois

Kia profite du déconfinement et des nouvelles aides pour l'achat de véhicules électrifiés pour lancer le e-Niro à 47 €/mois. "Un client va pouvoir rouler dans un vrai véhicule familial de 5 places 100 % électrique plébiscité par les médias, avec une autonomie de 455 km en consommation mixte et même jusqu’à 615 km en cycle urbain WLTP, pour moins de 1,60 € par jour, grâce à notre offre et aux mesures gouvernementales", précise Kia.

Vous vous en doutez, pour profiter d'un SUV qui débute à 41 000 € en ne dépensant que 1,60 € par jour, il faut répondre à un certain nombre de conditions. La première est l'apport : un premier loyer de 2400 €, pour une LLD (imposée) de 25 mois, et 20 000 km. Il faut ensuite pouvoir faire reprendre un véhicule éligible à la Prime à la conversion de 5000 €. Kia intègre par la suite automatiquement le bonus de l'Etat de 7000 €.

Kia précise que cette offre, baptisée "Liberty Experience", est appliquée à toute la gamme des électriques. Mais pour ceux qui souhaitent simplement acheter un e-Niro ou e-Soul, il y a une autre offre : la "prime à l'électrique" de Kia, qui rajoute 3000 € aux 7000 € de bonus et aux 5000 € de Prime à la conversion si vous faites reprendre un véhicule. Cela donne un ticket d'entrée à 22 000 € pour le e-Niro (136 ch) et 22 300 € pour le e-Soul...