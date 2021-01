Kia : série spéciale "Black Edition" pour le Sportage

Encore une Black Edition ! Décidément, les constructeurs n'en démordent pas avec cette appellation devenue presque une tradition pour les séries spéciales. Et comme vous vous en doutez, celle-ci, sur la base du Kia Sportage, met l'accent sur... le noir.

Entourage de calandre, inserts brillants, sabots de protection, jantes 17 pouces, barres de toit ou encore garniture d'antibrouillards sont en noir. La particularité de cette série spéciale est l'adoption d'un bouclier arrière avec double sortie d'échappement, qui était jusque là réservé à la finition GT Line, plus chère. Six teintes sont proposées sur ce Sportage Black Edition : "noir Basalte, Blanc Sensation, Rouge Rubis, Gris Perle, Bleu Fusion, Blanc Platine et Gris Eclipse".

De série, le SUV hérite d'une sellerie en simili cuir/tissu noire, de cuir (volant, levier de vitesses, accoudoir). La liste s'allonge avec les équipements suivants :

Réglage lombaire siège conducteur

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec clignotants à LED,

Essuie-glaces automatiques,

Rétroviseur intérieur électrochrome,

Climatisation automatique bi-zone

Aide au stationnement avant et arrière.

Apple CarPlay et Android Auto

Navigation avec cartographie européenne bénéficiant de 7 ans de mises à jour gratuites

Le Sportage Black Edition est proposé uniquement avec le moteur diesel 136 ch.