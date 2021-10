Kia Sorento hybride : à partir de 41 990 €

Au printemps dernier, Kia débutait la gamme du nouveau Sorento avec une version hybride rechargeable inédite sur le gros porteurs familial coréen. Le groupe étant spécialisé dans la diversification des mécaniques, il n'allait évidemment pas s'arrêter là. Aujourd'hui, c'est la variante "full hybrid" qui arrive au catalogue, à un tarif forcément plus léger que celui du PHEV, grâce à l'absence de grande batterie au lithium.

Ce Sorento hybride associe un quatre cylindres 1.6 turbo de 180 ch à un moteur électrique de 60 ch pour une puissance cumulée de 230 ch et un couple de 350 Nm. Le tout est envoyé aux roues avant via une boîte automatique à six rapports. La petite batterie "tampon" de 1,49 kWh est logée sur les sièges avant. Malgré ses 230 ch, le grand Sorento annonce des rejets de CO2 compris entre 145 et 154 g/km, ce qui lui évite un malus trop important : au pire, 898 € sur la version la plus équipée.

Rappelons que le Sorento est disponible en 5 ou 7 places au choix. De série, il embarque l'écran tactile 10,25 Pouces avec connectivité Apple/Android, le Kia Connect ou encore les innombrables aides à la conduite. Il débute à 41 990 €, soit 11000 € de moins que la variante rechargeable qui, elle, est en quatre roues motrices.