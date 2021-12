Kia Sportage (2022) - Rendez-vous lundi 6 décembre pour les premières images de l'essai

Le Sportage a toujours eu un design fort quelle que soit la génération. Cette dernière ne déroge pas à cette règle avec une face avant particulièrement expressive qui se compose d'une très large calandre qui fait toute la largeur du Sportage. Elle côtoie des feux de jour en forme de boomerang qui débordent sur les ailes. L'ensemble est réussi et indéniablement dynamique. Une caractéristique que l'on retrouve également au niveau du profil avec un montant arrière particulièrement incliné.

À l’intérieur, la filiation avec l’EV6, le SUV électrique est évidente et on retrouve une planche de bord composée de deux écrans de 12,3 pouces tournés vers le conducteur. L'originalité provient de la présence du « multi mode touch display » qui prend place sous l’écran central. Ce dispositif se compose d'un pavé tactile qui voit ses informations se modifier en fonction des besoins de l’utilisateur, passant de la climatisation aux commandes radio ou GPS.

Sous le capot, pas de 100 % électrique, mais des motorisations faisant appel dans leur ensemble à de la micro-hybridation que ce soit en essence ou en diesel avec un 1.6 TGDi de 150 ch et un diesel 1.6 CRDi de 136 ch. Le SUV coréen sera aussi - et c'est une première - disponible en version hybride et hybride rechargeable.

Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour les premiers essais de ce nouveau Sportage qui se dérouleront dans la région de Munich.