Kia Stinger : un petit restylage

Kia enchaîne les restylages. Après les Picanto, Rio et Stonic, c'est au tour de la Stinger d'être mise à jour. Mais pour le coupé cinq portes de la firme coréenne, les évolutions sont légères ! On peut y voir deux raisons : d'une part, le design a bien vieilli, pas besoin donc de le modifier en profondeur, d'autre part la Stinger ne se vend pas beaucoup, inutile donc d'investir pour rien. Il est vrai que chez nous, le modèle se fait très rare. L'automobiliste français est peu enclin à signer un gros chèque pour une berline coréenne.

Pour en revenir au restylage de la Stinger, le plus visible est à l'arrière avec une nouvelle signature lumineuse, qui forme désormais un bandeau rouge. Les LED pour les clignotants ont une apparence de damier. Le bas du bouclier se fait plus sportif avec quatre sorties d'échappement plus grandes. À l'avant, seul le fond des phares est modifié. De nouvelles jantes de 18 et 19 pouces sont aussi au menu. À noter que cette Stinger restylée est présentée en version coréenne, avec badge spécifique à la place du logo Kia.

À bord, le changement le plus visible est l'adoption d'un écran plus large de 10,25 pouces, qui s'intègre ainsi mieux à l'ensemble. Le volant a un nouvel insert chromé. De nouvelles possibilités de personnalisation seront proposées. Kia ne détaille pas encore les nouveautés pour l'équipement et la gamme de motorisations.