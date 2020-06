Koenigsegg et Polestar : l'association inédite

Mis à part un projet de collaboration sur des hybrides rechargeables à la fin des années 2000, rassemblant Volvo, Saab et le fournisseur d'énergie Vattenfall, les exemples de collaborations entre grands industriels du transport suédois ne foisonnent pas. Pourtant, il reste bien des marques suédoises qui ont du potentiel.

A commencer par Volvo et Koenigsegg, les deux entités restantes et marquantes du paysage automobile suédois. C'est justement Polestar, la jeune marque (autrefois division sportive de Volvo) qui annonce une collaboration naissante avec Koenigsegg, sans vraiment en dire plus si ce n'est une image montrant la supercar Gemera de Koenigsegg et le tout récent concept Precept de Polestar.

Il est difficile de dire, pour l'instant, quel sera le fruit de cette collaboration. Cela pourrait aussi bien aller d'une simple série spéciale conjointe sur des modèles spécifiques des deux constructeurs à une vraie création commune.