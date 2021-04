L'Aiways U6 débarquera en Europe en 2021

La vague chinoise n'en est qu'à ses débuts, mais elle s'intensifie. Lynk&Co, Nio ou encore Aiways sont les quelques constructeurs ayant prévu de s'implanter progressivement sur le Vieux Continent pour concurrencer les marques déjà établies depuis bien longtemps. Et cela avec une offre de véhicules 100 % électriques assemblés en Chine.

Aiways, justement, dévoile aujourd'hui le design définitif de l'U6, la version "coupé" de l'U5, les deux SUV partageant la même plateforme modulaire. Le constructeur ne précise pas encore les caractéristiques techniques, mais elles devraient être très proches de celles de l'U5 : une batterie de 63 kWh, et un moteur de 204 ch.

Un U6 dessiné par une légende : Kiyoyuki Okuyama, qui est à l'origine des Ferrari Enzo et Porsche 911 (996), et qui a partiellement travaillé sur le design de la première Honda NSX.

Aiways ne devrait pas s'arrêter là puisque l'U7 (version 7 places) et la variante de série du concept de coupé RG Nathalie devraient également arriver au catalogue plus tard. Rappelons qu'Aiways ne dispose d'aucun point de vente, la marque chinoise s'appuyant sur le réseau Feu Vert et plusieurs partenaires pour assurer l'après-vente en cas de pépin, même si aucune visite en atelier n'est exigée avant 5 ans ou 100 000 km.