L'appellation Insignia bientôt utilisée pour un crossover ?

Nos confrères de la publication anglaise AutoExpress avancent des informations très intéressantes à propos de l'avenir du label Insignia. D'après les bruits de couloir, la firme au blitz Opel l'apposera prochainement sur le hayon d'un véhicule surélevé.

D'après un communicant du constructeur depuis peu intégré au groupe PSA, "les industriels du secteur de l'automobile se demandent quoi faire excepté des SUV. Nous pensons que l'Insignia en sera un. Cela fait longtemps que nous n'avons pas vu une telle mutation dans notre gamme". Les rumeurs indiquent que l'Insignia ne sera pas un SUV pur et dur mais qu'elle incarnera un compromis entre le véhicule familial et le crossover à la manière d'un Renault Espace. Cette évolution favorisera l'espace aux jambes et au niveau de la tête. Cela sera possible grâce à l'adoption de la plateforme EMP2.

Ce système modulaire déjà exploité dans la gamme Peugeot, l'offre Citroën et sous la carrosserie de l'Opel Grandland X supporte pour rappel l'électrification. Des mécaniques hybrides rechargeables sont donc attendues pour la prochaine génération de l'Insignia. Rendez-vous en 2022 pour en savoir plus.