L'Arabie Saoudite veut racheter la Formule 1

Popularisée par la fameuse série « Drive to survive » de Netflix, la Formule 1 a été rachetée totalement en mars 2017 par la société américaine Liberty Media pour un montant de huit milliards de dollars. Depuis ce changement de mains, la valeur de la discipline reine du sport automobile a explosé : elle est estimée à plus de 15 milliards de dollars et intéresse actuellement de nouveaux constructeurs automobiles comme Cadillac, Porsche ou Audi qui a annoncé officiellement son arrivée dans la course dès 2026.

La Formule 1 suscite aussi l’intérêt du fonds d’investissement public de l’Arabie Saoudite : d’après les journalistes de Bloomberg, les Saoudiens ont proposé à Liberty Media de racheter toute la Formule 1 au début de l’année dernière pour un montant de 20 milliards de dollars. Une somme beaucoup plus importante que le prix payé par Liberty Media en 2017, ce qui prouve la très bonne santé de ce championnat suivi par de très nombreux téléspectateurs dans le monde (en plus des spectateurs présents sur les courses). Liberty Media a refusé mais le fonds d’investissement public saoudien précise qu’il reste intéressé. De quoi imaginer des négociations en vue d’augmenter encore la valeur de la F1 ?

Moins de liberté d’expression pour les pilotes

Il y a quelques semaines, les organisateurs de la Formule 1 ont exprimé leur volonté de limiter la liberté d’expression de ses pilotes, dont certains sont devenus très revendicatifs sur des thématiques aussi importantes que la défense des peuples, les problèmes climatiques ou la protection de certaines populations. En cas de rachat de la Formule 1 par un organisme d’état saoudien, on imagine que la censure des organisateurs sur ce genre de question pourrait aller encore plus loin.