L'association "40 millions d'automobilistes" lance son propre "média" baptisé "En roue libre"

L'automobiliste est : traqué par les forces de l'ordre, considéré par défaut comme un délinquant, vache à lait de l'État, ultra-surveillé, de plus en plus privé de sa liberté de circuler, de stationner, faisant face à la complexité croissante des règles et règlements. Voilà le portrait que l'on pourrait en faire, si l'on était particulièrement pessimiste.

Certains seront d'accord avec ce constat, d'autres trouveront que c'est évidemment exagéré, et qu'il faut bien réguler l'utilisation de voitures qui peuvent devenir une arme sur la route, qui polluent ou qui défigurent nos cités par leur présence trop voyante et importante.

Dans tous les cas, il existe des associations qui, depuis longtemps, œuvrent pour la défense des automobilistes, dont les espaces de liberté se réduisent objectivement depuis de nombreuses années.

Parmi elles, l'association "40 millions d'automobilistes", qui existe depuis septembre 2005 (anniversaire à fêter le 22 septembre), est parmi les plus actives. Prompte à monter au créneau à chaque mesure visant à restreindre la liberté de circulation des automobilistes, ou à lutter contre les bizarreries de la route, autant que contre les radars, elle communique très souvent en direction du public, et de la presse, dont notre rédaction évidemment.

Et hier, nous avons reçu leur dernier communiqué, qui nous faisait part de la création par l'association de leur propre "média". Un terme légèrement survendeur. En effet, il s'agit simplement de la création, sur leur chaîne Youtube, de leur propre émission automobile.

Baptisée "En roue libre", elle ambitionne de publier une vidéo d'une petite heure, tous les dimanches à partir de... dimanche dernier, date à laquelle le premier épisode a été mis en ligne. Cette émission, animée par Laurence Péraut, une figure du monde automobile, et toute l'équipe de l'association, son directeur général Pierre Chasseray en tête, aura pour fil conducteur de développer des thématiques en lien avec l'automobile, de proposer des débats autour de l'actualité auto, de sujets de société liés à nos compagnons à quatre roues (ou 2, ou 3).

Un premier épisode riche et varié, résolument (et évidemment) pro-automobilistes

Nous avons regardé leur premier épisode. Riche, varié, il aborde des thèmes très divers, allant de la conduite des séniors au fonctionnement de la sonde lambda, des erreurs à ne pas faire quand on conduit sur l'autoroute à une astuce pour nettoyer son FAP (filtre à particules), en passant les 50 km/h sur le périphérique ou la découverte du Café Auto Passion, à Paris (liste non exhaustive).

Les intervenants sont eux aussi variés (avocats, médecins, automobilistes, passionnés). Et si le ton est assurément, et évidemment pro-automobilistes (c'est de bonne guerre), il ne laisse cependant pas trop de place à la contradiction. Normal, et a contrario, la Sécurité routière, dans ses spots, ne vanterait jamais la puissance et la vitesse excessive !

Le lancement de cette nouvelle émission s'accompagne de quelques mots du président, Philippe Nozière :

"Ce nouveau média indépendant a été pensé pour faire partie intégrante des leviers que nous mobilisons afin de mener à bien nos actions en faveur des automobilistes.

- Pour entendre une parole engagée et libre que vous ne verrez nulle part ailleurs (le tout dans un format divertissant !)

- Pour prendre part à ce nouvel élan donné à l’information à destination des automobilistes soucieux de la préservation de leurs intérêts, de leur mobilité, de leur "pouvoir-rouler" et de leurs droits : rendez-vous tous les dimanches à 7h sur la chaîne YouTube de "40 millions d'automobilistes" avec En Roue Libre !"

Il était donc de bon ton de leur donner un petit coup de pouce en en parlant. Car si tous leurs combats ne sont pas les nôtres, si l'on trouve qu'ils vont parfois trop loin (mais c'est en miroir de la Sécurité routière), ils sont proches, bien sûr, de notre sensibilité, et de notre envie de défendre nous aussi les automobilistes dans leur vie quotidienne, sur d'autres thématiques.

Voici aussi, si vous avez une heure devant vous, l'intégralité du premier épisode de "En roue libre".

L'association "40 millions d'automobilistes" lance son propre "média" baptisé "En roue libre"