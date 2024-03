L’Audi A3 restylée (2024) se prend pour un SUV

Nous voilà arrivés au stade du restylage de mi-carrière pour l’Audi A3 de quatrième génération, lancée sur le marché en 2020 c’est-à-dire quasiment en même temps que sa cousine la Volkswagen Golf 8 (également restylée il y a quelques semaines). La « phase 2 » de cette Audi A3 de quatrième génération ne surprendra d’ailleurs personne puisque les nouveautés stylistiques apportées par la marque aux anneaux sur sa compacte thermique (toujours disponible en quatre portes berline et cinq portes Sportback) se font franchement discrètes : comme d’habitude on trouve bien des optiques revues (avec quatre types de signatures LED au choix !), des boucliers redessinés, des jantes au design différent ainsi qu’une calandre à la structure modifiée. Mais les néophytes auront tout le mal du monde à la distinguer du précédent modèle. Comme chez Mercedes avec la récente Classe A restylée, d’ailleurs.

Il y a en revanche une importante nouveauté sur cette Audi A3 restylée : l’arrivée d’une inédite variante « Allstreet » (notez que l’appellation ne possède pas de majuscule dans le communiqué officiel à la façon de « quattro »), sorte d’équivalent premium de la Kia XCeed. Plus haute de 15 mm par rapport à l’A3 normale, elle bénéficie de suspensions aux réglages différents et gagne 30mm en garde au sol grâce à des roues plus grosses. L’A3 Allstreet possède des boucliers qui lui sont propres et une allure rappelant un peu les modèles Allroad de la gamme. Le communiqué affirme que « grâce à la position légèrement élevée du siège, l’Audi A3 allstreet offre un confort accru lors de l’entrée et la sortie du véhicule ainsi qu’une meilleure maîtrise de la route ». Le constructeur allemand a bien compris que chez certains acheteurs, cette position de conduite plus haute constitue sérieusement un vrai critère d’achat (sic).

Peu de changements à l’intérieur

Audi apporte aussi quelques améliorations à l’intérieur de la voiture, mais elles sont tout aussi discrètes qu’à l’extérieur. Le design du levier de vitesse change, tout comme l’habillage des grilles d’aération. L’éclairage d’ambiance gagne de nouvelles parties de l’habitacle, il y a deux nouveaux ports USB C de série à l’arrière et l’auto conserve son combiné d’instrumentation numérique ainsi que son écran tactile central de 10,1 pouces.

Deux versions pour commencer, à partir de 38 080€

Au lancement, cette Audi A3 restylée laissera le choix entre la 35 TFSI (1,5 litre essence de 150 chevaux) à boîte à double embrayage et la 35 TDI (2,0 litres diesel de 150 chevaux) à boîte à double embrayage. La première s’affiche à partir de 38 080€ et la seconde à 39 980€, sachant que d’autres versions s’ajouteront ensuite au catalogue. Du côté des versions sportives, la S3 et la RS 3 feront bientôt leur grand retour dans la gamme (mais elles devront composer avec le malus maximal de 60 000€ en France).