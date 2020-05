L'Audi A8 blindée facturée 700 000 euros

La firme d'Ingolstadt Audi publie sur la toile le fruit du travail de ses ingénieurs spécialistes de la sécurité. L'Audi A8 L Security promet -en échange d'une coquette somme- une protection contre une multitude d'armes et d'explosifs.

L'Audi A8 L Security dispose de renforts lui permettant de résister aux grenades, aux fusils longue portée et aux rafales des armes automatiques. Sa protection est homologuée VR9 et VR10. Un dispositif est outre capable d'éteindre un incendie dans la baie moteur, près du réservoir d'essence, dans les passages des roues et sous la voiture. La respirabilité de l'air de l'habitacle est assurée par une réserve d'air pur permettant de traverser ou de rester plusieurs minutes dans un nuage de fumées toxiques. Enfin, un système pyrotechnique installé sur les charnières des portières garantit de pouvoir sortir du véhicule en cas par exemple de retournement ou de lourds dégâts.

L'auto affiche sans surprise avec tout cet arsenal un poids de plus de 4 tonnes sur la balance. Des pneus runflat tolérant une vitesse de 80 km/h sur 80 kilomètres malgré une crevaison sont en charge de supporter la masse de l'Audi A8 L Security. Autre élément important pour ce type de véhicule : le moteur. La tâche est confiée de ce côté-là à un bloc 4,0l biturbo de S8 délivrant 571 chevaux pour 800 Nm de couple. Les dirigeants, stars, dictateurs, hommes politiques ou mafieux devront signer un chèque de 750 000 dollars (684 779 euros) pour en disposer quotidiennement.