L'Audi E électrique et chinoise sera bientôt prête

Après avoir annoncé en 2023 la collaboration technologique avec le groupe SAIC et sa marque IM Motors, Audi a dévoilé au mois de novembre dernier sa première voiture électrique conçue exclusivement pour le marché automobile chinois.

Inaugurant une nouvelle division de voitures n’arborant plus les anneaux, cette « AUDI » d’un nouveau genre prend la forme d’un véhicule à mi-chemin entre le crossover et le break. Comme le révèlent les journalistes de CarNewsChina, sa version de série possèdera des batteries d’une capacité de 100 kWh utilisant la technologie NMC, avec une configuration bimoteur de 764 chevaux, une architecture à 800 volts et un 0 à 100 km/h abattu en 3,6 secondes.

Déjà sur la route

CarNewsChina montre aussi l’auto en pleins tests sur la route avec une carrosserie camouflée mais définitive. Baptisée « Audi E », la voiture arriverait dans les concessions dès l’été 2025 en Chine d’après la même source, ce qui laisse imaginer que son développement technique a commencé dès l’année 2023 au minimum. Pour rappel, elle reprend la technologie des véhicules de la marque IM Motors et doit être rejointe par deux autres modèles d’ici la fin de l’année. A priori, ces Audi électriques chinoises ne doivent pas arriver chez nous en Europe.