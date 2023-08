L'Audi Q8 restylé (2023) commence à se montrer

L’Audi Q8 concurrence le BMW X6 et le Mercedes GLE Coupé depuis 2018. Il arrive logiquement au stade du restylage de mi-carrière après cinq ans de bons et loyaux services, avec une présentation officielle prévue le 5 septembre prochain pour sa mouture rafraichie. En attendant cette date, l’engin commence à se montrer : le constructeur d’Ingolstadt vient de dévoiler une première image de la bête, avec un dessin montrant le véhicule vu depuis le trois-quarts arrière.

Pour l’instant, les modifications esthétiques ne sautent pas aux yeux et devraient rester relativement discrètes par rapport au modèle que nous connaissons actuellement. Dans le détail, les optiques et les feux arrière seront très probablement modifiés tout comme la calandre, le dessin des boucliers et les jantes. A l’intérieur, il faudra s’attendre à découvrir une technologie remise à jour avec des aides à la conduite plus efficaces et un ordinateur de bord amélioré.

Hybridation légère ou rechargeable

Laissant les versions 100% électriques au Q8 e-tron, ce Q8 restylé n’offrira que des motorisations électrifiées comme ses concurrents le BMW X6 et le Mercedes GLE Coupé. Avec une électrification légère à 48 volts d’une part et des motorisations hybrides rechargeables d'autre part. Présenté officiellement au prochain salon de Munich, il sera commercialisé d’ici la fin de l’année sur notre marché.